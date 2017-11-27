Михаил Боярский: "Игроки "Зенита" хреново поздравили Манчини"

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что игра 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) вышла захватывающей. Встреча проходила в день рождения главного тренера питерцев Роберто Манчини.

– Очень интересная игра, захватывающий поединок! – сказал Боярский. – Но вы видите, что "Спартак" играет результативнее. От этого никуда не деться… При всем при том, что обе команды показали качественный футбол, технику, борьбу и так далее. Однако счет на табло. Даже в меньшинстве красно-белые сумели забить третий мяч. Очень обидно…

– Тем более что у Манчини сегодня день рождения.

– Да. Принципиальный матч. Наши игроки хреново поздравили тренера с его днем… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского