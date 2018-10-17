Михаил Боярский: "Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за "Зенит"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал скандальную ситуацию с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Хотел бы увидеть Кокорина вновь забивающим за "Зенит". Мог ли я оказаться на их месте? Да, мог, - цитирует "РИА Новости" Боярского. - По молодости я творил бог знает что, тогда у меня не было ни такого количества денег, ни той аппаратуры, которая могла бы зафиксировать то, что я творил.

И таким был не один я, а большинство. Сейчас другое время и другие средства нахождения хулиганства. Они обязательно должны быть наказаны, но материально. Максимально материально, сколько угодно.

Если бы у меня были деньги тогда, когда я что-то совершал, но мне сказали бы, что я больше никогда не выйду на сцену театра, то я бы отдал все: квартиру, деньги, машину, лишь бы быть еще раз (сыграть) в театре.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев подали прошение о переводе под домашний арест.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн