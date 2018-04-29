19:56 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Где результат у "Зенита"?! Хоть в чем-то он должен проявляться, кроме зарплаты"

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Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал клуб за последние неудачи. По его словам, команде в атаке недостает травмированного Александра Кокорина и отданного в аренду в "Арсенал" Артема Дзюбы.

– И Кокорина, и Дзюбы "Зениту" не хватает, – считает Боярский. – Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского – скоро в "СЭ" //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Бен Ричардс

Как это где результат?! Из шести последних матчей «Зенит» проиграл только один - «Краснодару» и то во многом по недоразумению. По-моему,прекрасный результат.

20:32

serzheo

1

20:02

serzheo

Такая же фигня. Да все устали. Комментаторы на местном канале, последние игры откровенно тороллят Зенит.

20:02

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