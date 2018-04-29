Михаил Боярский: "Где результат у "Зенита"?! Хоть в чем-то он должен проявляться, кроме зарплаты"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал клуб за последние неудачи. По его словам, команде в атаке недостает травмированного Александра Кокорина и отданного в аренду в "Арсенал" Артема Дзюбы.
– И Кокорина, и Дзюбы "Зениту" не хватает, – считает Боярский. – Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Боярского – скоро в "СЭ" //
Положение команд в чемпионате России по футболу
Бен Ричардс
Как это где результат?! Из шести последних матчей «Зенит» проиграл только один - «Краснодару» и то во многом по недоразумению. По-моему,прекрасный результат.
20:32
serzheo
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20:02
serzheo
Такая же фигня. Да все устали. Комментаторы на местном канале, последние игры откровенно тороллят Зенит.
20:02