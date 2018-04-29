Михаил Боярский: "Где результат у "Зенита"?! Хоть в чем-то он должен проявляться, кроме зарплаты"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал клуб за последние неудачи. По его словам, команде в атаке недостает травмированного Александра Кокорина и отданного в аренду в "Арсенал" Артема Дзюбы.

– И Кокорина, и Дзюбы "Зениту" не хватает, – считает Боярский. – Да много чего не достает. Но я уже устал переживать! Где результат?! Хоть в чем-то он должен проявляться. Помимо зарплаты. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского – скоро в "СЭ" //

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