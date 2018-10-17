Михаил Боярский: "Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский призвал не лишать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева профессии.

- Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание, - цитирует "РИА Новости" Боярского. - Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол.

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистам грозит 7 лет тюрьмы.