17:29 | Футбол — РПЛ

Михаил Боярский: "Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни"

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Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский призвал не лишать футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева профессии. 

- Если Кокорина и Мамаева лишить футбола, это все равно, что лишить жизни. Это слишком большое наказание, - цитирует "РИА Новости" Боярского. - Надо наказать их так, чтобы были удовлетворены пострадавшие. Отобрать у них все, что только возможно, но оставить им футбол.

Оба футболиста взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Футболистам грозит 7 лет тюрьмы.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181017/1144164751.html

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