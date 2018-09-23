Михаил Боярский: "Дзюба – лучший? Нет. Не нужно преувеличивать его достоинства"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский - о победе питерцев над "Локомотивом" (5:3) в 8-м туре РПЛ и лидере сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.

- Замечательная победа, правда, пропустили много, но футбол это красивые и напряженные моменты, - говорит Боярский. - Матч получился эмоциональный, хороший. Первый мяч, как мне показалось, не стал результатом выверенной задумки Шатова, но гол есть гол. Как он забит, не имеет значения.

- Это был лучший футбол в исполнении "Зенита" в этом сезоне?

- Нет. Лучшего футбола не бывает. Сыграли великолепно, порадовали зрителей, сделали приятное самим себе и тренеру Семаку. Сергей, конечно, ждал, что пропустят меньше. Но это не отменяет его уверенности в управлении командой. "Зенит" доказал, что 22 очка набрано не с хухры-мухры, а после трудовых побед и голов.

- "Зенит" уже чемпион?

- Нет. Еще рано так говорить. В прошлом сезоне было то же самое. Впрочем, впереди не такие уж серьезные матчи. Шансов на то, что "Зенит" финиширует первым, все больше и больше. Сомнения начинают развеиваться. Очень хочу, чтобы стали чемпионами, команда и Семак того заслуживают.

- Дзюба провел очередной хороший матч. Лучший футболист чемпионата?

- Артем - молодец. Находится в прекрасной форме, борется, забил красивый гол. Лучший ли? Нет. У нас много замечательных игроков. Дзюба хороший, но не самый-самый. Преувеличивать достоинства не нужно. (Арман Мкртчян)

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