Михаил Боярский: "Дриусси совершенно непрофессиональный футболист. С такими нужно прощаться"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал гостевое поражение в матче 11-го тура РПЛ с "Динамо" (1:0). По его словам, питерцы в первом тайме сотворили несколько глупостей.

С 37-й минуты питерцы играли в меньшинстве после удаления Себастьяна Дриусси, который получил две желтые карточки.



– "Зенит" уступил заслуженно?

– Если бы они в первом тайме не натворили столько глупостей, то встреча сложилась бы по-иному. Что за игру они показывали? Совершенно не клеился футбол. Как говорится: "пока петух не клюнет"….

Дриусси совершенно непрофессиональный футболист. С такими нужно прощаться. Что это значит? Когда у него есть одна карточка, он начинает хамить. Просто полное отсутствие спортивного воспитания. Второй тайм остался за нами, но результат на табло. Проиграли матч и потеряли три очка.

Удаление подкосило, ведь футболисты не семижильные. Иванович молодчина, настоящий бойцовский характер показал. Нужно отдать должное, что все ребята бились до конца. Тому же Кузяеву голову отломили, и никакой реакции со стороны судьи не последовало. Но, что бы там ни было, "Зенит" проиграл. Может быть, какие-то ошибки допустил Семак. Но Дриусси подвел команду очень сильно.

В первом тайме "Зенит" не был похож на команду, которая возглавляет таблицу. Ну что же – нет худа без добра. Может это как-то стабилизирует игру в дальнейшем.

– Не было ощущения, что в концовке, как ни странно, опасность исходила только от Ивановича?

– Тому есть причины. Команда рвалась забить гол, но у нас не хватало ресурсов. Мы были в меньшинстве, тут уже ничего не попишешь. Ну и конечно, "Динамо" не заслуживало этой победы.

– Согласны с мнением, что если бы не удаление, "Зенит" победил бы?

– Конечно. Только почему-то нужно было ждать второго тайма, чтобы заиграть. Запоздалая реакция. Надо было с первого тайма включаться, как они обычно делают. Это недосмотр Семака. Не было мотивации сразу показывать то, что могут. Шатов немного тормозит футбол почему-то. Жалко Кузяева, которого сломали. Просто обидно, что спортивная невоспитанность повлияла на игру "Зенита". (Арман МКРТЧЯН)