Михаил Боярский: "Березуцкие регулярно подключались к атаке, хотя им пора размахивать пенсионными удостоверениями"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил яркую игру футболистов ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России (0:0).

– Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями, - сказал Боярский. - Как всегда, выделялся активностью Мариу Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира. (Александр КРУЖКОВ)

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