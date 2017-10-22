23:00 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Березуцкие регулярно подключались к атаке, хотя им пора размахивать пенсионными удостоверениями"


Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил яркую игру футболистов ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России (0:0). 

– Даже братья Березуцкие играли яростно, напористо, успевали регулярно подключаться к атаке, хотя им давно пора размахивать пенсионными удостоверениями, - сказал Боярский. - Как всегда, выделялся активностью Мариу Фернандес. Настоящий энерджайзер. Можно только порадоваться, что такой футболист сыграет за сборную России на чемпионате мира. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Боярского

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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