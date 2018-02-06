Михаил Боярский: "Беда, что Шатов и Дзюба ушли"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал уход Олега Шатова и Артема Дзюбы из команды.
– Почему Шатов и Дзюба покидают "Зенит"? Ответа у меня нет, – сказал Боярский. – Но, конечно, обидно, что ребята уходят. Хотя сейчас все заполонила предстоящая Олимпиада. Сегодня был на презентации книги про Озерова. Встретил там Геннадия Орлова. И мы даже не касались темы "Зенита". Говорили о теннисе. Об Озерове, о спорте, допинге. "Зенит" выпал сейчас из поля моего внимания. Весной начну изучать состав команды.
Сейчас надо решить проблемы с допингом, потому что все мысли об Олимпиаде. Правда, не до "Зенита". А то, что уходят Дзюба и Шатов, это беда. Значит, какие-то конфликты в команде, какая-то болезнь, которую нужно лечить.
Я не могу сказать, правильно ли ведет себя Манчини или нет. Мне по краней мере нужно попасть на стадион и выяснить, что происходит с "Зенитом". Сейчас не владею информацией. Просто ходят неприятные слухи, которые вызывают необоснованные фантазии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"
Таблица переходов РФПЛ
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Правильно Миша мыслишь , отдают квалифицированных , берут средненьких - был бы сильный спорт дир - не было бы этого бардака.
23:12
К.Б.Ын
Миша - классный актёр. Кумир. Человек Великий. Но не повезло. Не за тех болеет. Болеть за шлюх газпромовских- это не уважать Бабушек РОССИИ !!!
23:09
Derbist
Ноичём
23:05