Михаил Боярский: "Беда, что Шатов и Дзюба ушли"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал уход Олега Шатова и Артема Дзюбы из команды.

– Почему Шатов и Дзюба покидают "Зенит"? Ответа у меня нет, – сказал Боярский. – Но, конечно, обидно, что ребята уходят. Хотя сейчас все заполонила предстоящая Олимпиада. Сегодня был на презентации книги про Озерова. Встретил там Геннадия Орлова. И мы даже не касались темы "Зенита". Говорили о теннисе. Об Озерове, о спорте, допинге. "Зенит" выпал сейчас из поля моего внимания. Весной начну изучать состав команды.

Сейчас надо решить проблемы с допингом, потому что все мысли об Олимпиаде. Правда, не до "Зенита". А то, что уходят Дзюба и Шатов, это беда. Значит, какие-то конфликты в команде, какая-то болезнь, которую нужно лечить.

Я не могу сказать, правильно ли ведет себя Манчини или нет. Мне по краней мере нужно попасть на стадион и выяснить, что происходит с "Зенитом". Сейчас не владею информацией. Просто ходят неприятные слухи, которые вызывают необоснованные фантазии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"

Таблица переходов РФПЛ