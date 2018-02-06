22:55 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Беда, что Шатов и Дзюба ушли"

3

Известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал уход Олега Шатова и Артема Дзюбы из команды.

 
Олег ШАТОВ (справа) может вытеснить Павла МАМАЕВА из состава &quot;Краснодара&quot;.Что ждет Шатова в "Краснодаре"

– Почему Шатов и Дзюба покидают "Зенит"? Ответа у меня нет, – сказал Боярский. – Но, конечно, обидно, что ребята уходят. Хотя сейчас все заполонила предстоящая Олимпиада. Сегодня был на презентации книги про Озерова. Встретил там Геннадия Орлова. И мы даже не касались темы "Зенита". Говорили о теннисе. Об Озерове, о спорте, допинге. "Зенит" выпал сейчас из поля моего внимания. Весной начну изучать состав команды.

Сейчас надо решить проблемы с допингом, потому что все мысли об Олимпиаде. Правда, не до "Зенита". А то, что уходят Дзюба и Шатов, это беда. Значит, какие-то конфликты в команде, какая-то болезнь, которую нужно лечить.

Я не могу сказать, правильно ли ведет себя Манчини или нет. Мне по краней мере нужно попасть на стадион и выяснить, что происходит с "Зенитом". Сейчас не владею информацией. Просто ходят неприятные слухи, которые вызывают необоснованные фантазии. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар"
Таблица переходов РФПЛ

Опрос

Что ждет Артема Дзюбу в тульском "Арсенале"?
голосовать
3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vedi

Правильно Миша мыслишь , отдают квалифицированных , берут средненьких - был бы сильный спорт дир - не было бы этого бардака.

23:12

К.Б.Ын

Миша - классный актёр. Кумир. Человек Великий. Но не повезло. Не за тех болеет. Болеть за шлюх газпромовских- это не уважать Бабушек РОССИИ !!!

23:09

Derbist

Ноичём

23:05