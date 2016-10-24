Михаил Боярский: "Баннеры в адрес Слуцкого? У нас очень много Шариковых на трибунах"

Народный артист России Михаил Боярский поддержал главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, в адрес которого болельщики армейского клуба вывесили ряд баннеров. По мнению Боярского, специалисту не стоит обращать внимание на такое отношение трибун.

- Видели баннеры болельщиков ЦСКА в адрес Леонида Слуцкого?

- Из гнилых яблок выбирать не приходится. У нас очень много Шариковых на трибунах, и от этого никуда не деться. Преображенские еще долго не придут.

- Как работать под прессингом тренеру?

- Ему хватит достоинства, чтобы перенести все это. Леонид Викторович справится с довольно неприятной темой. Лучше не обращать внимания на такое отношение. Не тронь и пахнуть не будет. (Сергей АСТАХОВ)