16:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Боярский: "Баннеры в адрес Слуцкого? У нас очень много Шариковых на трибунах"

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Народный артист России Михаил Боярский поддержал главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, в адрес которого болельщики армейского клуба вывесили ряд баннеров. По мнению Боярского, специалисту не стоит обращать внимание на такое отношение трибун.

- Видели баннеры болельщиков ЦСКА в адрес Леонида Слуцкого?

- Из гнилых яблок выбирать не приходится. У нас очень много Шариковых на трибунах, и от этого никуда не деться. Преображенские еще долго не придут.

- Как работать под прессингом тренеру?

- Ему хватит достоинства, чтобы перенести все это. Леонид Викторович справится с довольно неприятной темой. Лучше не обращать внимания на такое отношение. Не тронь и пахнуть не будет. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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WildCat-2k

Тысяча чертей, как он прав, каналья! ))))

16:12

ladafan

вот это в точку!!!абырвалг!!!

16:10

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