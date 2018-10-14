Михаил Барщевский: "Кокорин и Мамаев должны компенсировать нанесенный вред миллионами"

Полпред правительства РФ, известный юрист Михаил Барщевскийпрокомментировал заключение под стражу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева. Игроки находятся в СИЗО до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Денис Пак (чиновник Минпромторга, пострадавший в кафе. – Прим. "СЭ") – мой коллега. Он очень спокойный, интеллигентный, милый человек, - сказал Барщевский в эфире передачи "Толстой. Воскресенье". - Никогда не поверю, что он спровоцировал ситуацию. Он потерпевший. У нас есть такое понятие, как возмещение морального вреда. Если Кокорин, бегая по полю и гоняя мяч, зарабатывает в год свыше 3 миллиона евро, то возмещение должно измеряться миллионами рублей. И я не говорю, что они могут откупиться и избежать наказания. Из тюрьмы они точно выйдут моральными уродами. Еще большими, чем сейчас. Потерпевшим от этого – ни водителю, ни Паку – точно лучше не станет.