Михаил Александров: "Хорошим результатом для "Арсенала" будет только победа"

Полузащитник тульского "Арсенала" Михаил Александров после первого тайма матча 24-го тура чемпионата России против "Краснодара" заявил, что его команде нужно побеждать в этой встрече, чтобы сохранить место в премьер-лиге. "Краснодар" занимает 4-е место в турнирной таблице, тульский клуб идет на предпоследней, 15-й строчке.

– Нам не хватило забитого мяча в первом тайме, наша команда играла очень хорошо, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Александров. – У нас было несколько возможностей открыть счет. Не хватило поставить точку в конце тайма.

Если я буду бояться какой-то команды в России, то лучше вообще не выходить на поле. Когда я играю, то забываю обо всем. Для "Арсенала" хорошим результатом будет только победа. Нам нужно набирать достаточное количество очков, чтобы остаться с премьер-лиге.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Краснодар" - "Арсенал"