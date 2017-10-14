Миха Мевля: "Зениту" необходимо выигрывать ради памяти Сарсании"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" отметил, спортивный директор клуба Константин Сарсания, скончавшийся 7 октября этого года, был важной фигурой для всего российского футбола. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Специалист был похоронен на кладбище "Ракитки" в Москве.

– Самая ужасная новость последних дней – смерть спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании…

– Он был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола, - сказал Мевля. - Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Михи Мевли