Миха Мевля: "Зенит" - один из лучших клубов Европы"

Защитник "Зенита" Миха Мевля выразил радость в связи с переходом в команду из Санкт-Петербурга, информирует клубная пресс-служба. Словенец подчеркнул, что еще не общался с главным тренером команды Роберто Манчини.

– Когда вы узнали об интересе клуба и как проходили переговоры?

– Пару дней назад мой агент рассказал о возможности перейти в "Зенит", и я этому обрадовался. После того как клубы договорились между собой, мы подписали необходимые документы, и я стал футболистом "Зенита".



– У вас была возможность обсудить все с Роберто Манчини?

– На самом деле еще нет. Я пообщался со своим другом Кристианом Нобоа, он рассказал мне о клубе много хорошего. Теперь я стал частью команды.



– Вы уже поиграли на стадионе "Санкт-Петербург". Как он вам?

– Да, буквально несколько дней назад. Отличный стадион, один из лучших в мире. Просто огромный! Мне он очень сильно понравился.



– Вы – первый футболист из Словении в истории клуба. "Зенит" хорошо знают в вашей стране?

– Конечно, "Зенит" – это один из лучших клубов континента, который регулярно играет в еврокубках. Так что да, хорошо.



– Как ваши успехи с русским языком?

– Я живу в России уже год и вполне могу говорить по-русски. Я понимаю почти все, что мне говорят, и умею объясняться сам.



– С игровым номером определились?

– Насколько я знаю, 23-й номер свободен, так что выберу его.



– Сейчас вы находитесь в расположении национальной сборной. Когда планируете присоединиться к команде?

– Да, мы сейчас в Словакии, где сыграем завтра, а затем у нас матч против Литвы 4 сентября. Сразу после этого приеду в Петербург.