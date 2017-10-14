Миха Мевля: "Вообще не раздумывал над предложением "Зенита"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" заявил, что был счастлив получить предложение от петербургской команды и отметил, что здесь он может стать игроком более высокого класса.

– Ваш трансфер произошел в последний день переходов, все случилось очень быстро. Почему выбрали петербургскую команду?

– Рассказываю. Мы сыграли против "Зенита" в воскресенье, потом я улетел в сборную и начал готовиться к матчам отбора на ЧМ-2018 со Словакией и Литвой. Тут мне звонит агент и рассказывает о возможности переехать в Петербург. Я был счастлив! И вообще не раздумывал! "Зенит" – очень серьезный клуб с большими возможностями. В том числе и для меня. Здесь можно стать игроком более высокого класса.

– Другие предложения вам поступали?

– Да, но "Ростов" хотел сохранить меня. В прошлом году у нас получился отличный сезон. Однако, в конце концов я оказался в "Зените". Хорошо, что так получилось. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Михи Мевли