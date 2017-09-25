Миха Мевля: "В Словении были все счастливы после победы над Россией в 2009 году"

Защитник "Зенита" и сборной Словении Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе отметил, что старается показать свой лучший футбол в каждом матче. Футболист также добавил, что играть национальную команду – большая честь для каждого спортсмена.

– У российских болельщиков сборная Словении ассоциируется с катастрофой, а от слова Марибор многие до сих пор вздрагивают. Что творилось у вас на родине, когда Словения выиграла у россиян стыковой матч за выход на чемпионат мира?

– Это была большая победа для всех нас. Мы уступили 1:2 в Москве, а дома совершили чудо. Все были счастливы, для Словении попадание на мировое первенство – огромное достижение.



– Вы провели в сборной 7 матчей, забили один гол. Уже чувствуете себя полноценным игроком основы?

– Я не задумываюсь об этом, просто стараюсь показывать свой лучший футбол в каждом матче. Играть за сборную – большая честь для любого игрока. Если тренер выпускает меня, я просто должен оправдать его доверие.