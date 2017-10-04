Миха Мевля: "В Европе мало клубов, где об игроках заботятся так хорошо, как в "Зените"

Защитник "Зенита" Миха Мевля рассказал о том, что клуб заботится об игроках. По его словам, переход в команду - большой шаг вперед для него в спортивном плане.

- "Зенит" – большой шаг вперед для меня в спортивном смысле? Абсолютно точно, – цитирует Svet24 Мевлю. - Вы наверняка знаете о связи клуба с ведущими элементами российской экономики, и вам нетрудно догадаться, как организован клуб и что нужно делать футболистам. Единственная проблема – тренироваться и играть, все остальное безупречно, все на самом высоком уровне. Я думаю, что в Европе мало клубов, где об игроках заботятся так хорошо.



С первого момента я сразу почувствовал себя полноценным членом раздевалки и команды. Все в полном порядке, все так, как должно быть.