Миха Мевля: "Уверен, "Ростов" проведет отличный сезон"

Защитник "Зенита" Миха Мевля пожелал удачи "Ростову" в текущем сезоне. Сегодня словенец покинул донской клуб спустя год после перехода.

– Мне посчастливилось играть с "Ростовом" в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, я провел здесь невероятный год, – цитирует клубная пресс-служба Мевлю. – Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что "Ростов" – это одна большая семья. Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что "Ростов" проведет отличный сезон. Для этого у команды все есть! Всем огромное спасибо! С любовью, Миха.