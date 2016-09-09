Миха Мевля: "Ростову" нужно забить еще в ворота "Крыльев", чтобы поскорее завершить игру"

Защитник "Ростова" Миха Мевля в перерыве игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что хорошо себя чувствует в новом клубе. Экс-игрок бухарестского "Динамо" присоединился к ростовчанам перед закрытием летнего трансферного окна.

– Все нормально, проводим хороший матч, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мевля. – Нужно забить во втором тайме, чтобы поскорее завершить игру. Как меня приняли в "Ростове"? Мне комфортно здесь, и я этим счастлив. Чувствую себя очень хорошо.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"