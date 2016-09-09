20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Миха Мевля: "Ростову" нужно забить еще в ворота "Крыльев", чтобы поскорее завершить игру"

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Защитник "Ростова" Миха Мевля в перерыве игры 6-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:0) отметил, что хорошо себя чувствует в новом клубе. Экс-игрок бухарестского "Динамо" присоединился к ростовчанам перед закрытием летнего трансферного окна.

– Все нормально, проводим хороший матч, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Мевля. – Нужно забить во втором тайме, чтобы поскорее завершить игру. Как меня приняли в "Ростове"? Мне комфортно здесь, и я этим счастлив. Чувствую себя очень хорошо.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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соккер76

ростов вперед!!!

21:08

Jonson 2

Забить гол КС будет очень трудно , там Лория !!!

21:08

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