Миха Мевля: "Ростов" в верхней части таблицы? Это не случайность"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе отметил, что в "Ростове" собрались сильные исполнители. Футболист также подчеркнул, что успешное выступление ростовчан в этом сезоне – не случайность.

– В "Ростове" вы победили "Баварию". Это вершина вашей карьеры на данный момент?

– И да и нет. Конечно, это великолепный результат, но в ту лигочемпионскую кампанию мы провели несколько хороших и важных игр. Где-то нам не удалось добиться победы, но многие моменты того сезона я запомню на всю свою жизнь.



– Из "Ростова" ушел главный тренер и целый ряд игроков, но команда остается в верхней части таблицы. Это сюрприз?

– Нет, и совсем не случайность. На место ушедших пришли новые сильные исполнители, пришел хороший тренер. "Ростов"– классная команда, так что ничего удивительного в результатах клуба нет.