Миха Мевля: "Россия популярна в Словении, многие соотечественники здесь выступают"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" признался, что смотрел ответный матч сборной Словении с Россией в 2009 году. Также футболист отметил, что в его стране Россия очень популярна и многие соотечественники играют в российских клубах.

– С чем у словенцев ассоциируется российский футбол?

– Насчет ассоциаций не скажу, но Россия у нас популярна. Многие мои соотечественники здесь выступают – например, Балажиц в "Урале", Йокич в "Уфе", Майер с Бобеном в "Ростове", Попович в "Оренбурге".

– А вот легендарный Златко Захович однажды сказал, что нам лучше играть в хоккей…

– Думаю, он просто многого не знает. Здесь отличный чемпионат, очень хорошие игроки, инфраструктура. Чемпионат мира пройдет в следующем году! Есть ли причины называть Россию нефутбольной страной?

– Где вы были 18 ноября 2009 года?

– Дома. Смотрел ответную стыковую игру с вашей сборной – как и 99 процентов словенцев.

– Что творилось потом на улицах?

– Это был сумасшедший день! Мы понимали, что Россия – фаворит, но у нас было преимущество, ведь Словения забила на выезде. Все верили, что можем пройти дальше, и мы это сделали. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Михи Мевли