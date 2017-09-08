Уличная атлетика при поддержке Datsun
13:15 | Футбол — РФПЛ

Миха Мевля: "Полностью готов сыграть с "Динамо"


Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов выйти на поле в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо". По словам защитника, ранее выступавшего за "Ростов", петербуржцы ожидают победы в этой встрече.

Напомним, что матч "Динамо" – "Зенит" состоится 10 сентября, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Готовы сыграть с "Динамо"? – вопрос Мевле.

– Полностью готов. Я играл против "Динамо" буквально три-четыре недели назад. Эта команда играет компактно, хорошо прессингует, но наш уровень все-таки повыше и мы ожидаем только победы.

– С кем ближе всех общаетесь в команде?

– Пожалуй, пока больше всех с Кристианом Нобоа, с которым мы выступали в прошлом сезоне.

– Считается, что Бердыев делает упор на защиту, а Манчини – на атаку. Это ощущается?

– Действительно, их стили разные, но футболисты должны привыкать к философии главного тренера. Для меня это не проблема.

Опрос

Как закончится матч 9-го тура премьер-лиги "Динамо" - "Зенит"?
голосовать

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-09-08-mikha-mevlya-gotov-k-rabote-i-polon-zhelaniya-trenirovatsya.htm

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий