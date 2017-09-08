Миха Мевля: "Полностью готов сыграть с "Динамо"

Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов выйти на поле в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо". По словам защитника, ранее выступавшего за "Ростов", петербуржцы ожидают победы в этой встрече.
Напомним, что матч "Динамо" – "Зенит" состоится 10 сентября, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
– Готовы сыграть с "Динамо"? – вопрос Мевле.
– Полностью готов. Я играл против "Динамо" буквально три-четыре недели назад. Эта команда играет компактно, хорошо прессингует, но наш уровень все-таки повыше и мы ожидаем только победы.
– С кем ближе всех общаетесь в команде?
– Пожалуй, пока больше всех с Кристианом Нобоа, с которым мы выступали в прошлом сезоне.
– Считается, что Бердыев делает упор на защиту, а Манчини – на атаку. Это ощущается?
– Действительно, их стили разные, но футболисты должны привыкать к философии главного тренера. Для меня это не проблема.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-08-mikha-mevlya-gotov-k-rabote-i-polon-zhelaniya-trenirovatsya.htm