Миха Мевля: "Полностью готов сыграть с "Динамо"

Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что готов выйти на поле в матче 9-го тура чемпионата России с "Динамо". По словам защитника, ранее выступавшего за "Ростов", петербуржцы ожидают победы в этой встрече.

Напомним, что матч "Динамо" – "Зенит" состоится 10 сентября, начало игры – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Готовы сыграть с "Динамо"? – вопрос Мевле.

– Полностью готов. Я играл против "Динамо" буквально три-четыре недели назад. Эта команда играет компактно, хорошо прессингует, но наш уровень все-таки повыше и мы ожидаем только победы.

– С кем ближе всех общаетесь в команде?

– Пожалуй, пока больше всех с Кристианом Нобоа, с которым мы выступали в прошлом сезоне.

– Считается, что Бердыев делает упор на защиту, а Манчини – на атаку. Это ощущается?

– Действительно, их стили разные, но футболисты должны привыкать к философии главного тренера. Для меня это не проблема.