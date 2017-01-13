Миха Мевля: "Очень рад, что оказался в таком сильном чемпионате, как российский"

Защитник "Ростова" Миха Мевля выразил радость от перехода в российский клуб. Также словенец остался в восторге от Ростова-на-Дону.

– Летом минувшего года я перешел в "Ростов" в последний день трансферного окна – цитирует RTV Slovenija Мевлю. – Прошлый сезон я провел на хорошем уровне в Румынии, поэтому ожидал перехода в более серьезный чемпионат. В итоге я оказался в сильном российском чемпионате и играл в Лиге чемпионов, чему очень рад.

Сначала я мало что знал о Ростове-на-Дону, но мне удалось быстро освоиться. Понимаю некоторые русскоязычные слова, но пока не могу полноценно на русском общаться. Россияне практически не говорят по-английски, из-за этого в самом начале были определенные проблемы. Так или иначе, продолжались они недолго.

"Ростов-на-Дону – очень красивый город. Здесь много ресторанов, есть куда сходить. Зимой в России очень холодно, поэтому, как правило, люди предпочитают сидеть дома.