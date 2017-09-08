Миха Мевля: "Надеюсь, не начну как Ломбертс и Маммана"

Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что в дебютном матче за сине-бело-голубых не заработает пенальти в свои ворота. Защитник уверен, что подобная тенденция для игроков обороны петербуржцев является случайным совпадением.

– Русский будете учить? – вопрос Мевле.

– За последний год я уже выучил очень много русских слов и в ближайшее время надеюсь узнать еще больше.

– В "Зените" вас с клубной кухней знакомят Иванович, с которым вы говорите практически на одинаковых языках, или Кришито, с которым можно общаться по-итальянски?

– Я говорю со всеми футболистами. Нечасто попадаешь в такой коллектив, где говорят на очень многих языках, и счастлив, что у меня есть возможность практиковать все языки, которые знаю.

– В "Зените" играл Ломбертс, сейчас – Маммана. Они в первых матчах фолили в штрафной и зарабатывали пенальти. Вы будете осторожнее?

– Надеюсь, я так не начну. У каждого игрока свой стиль и это скорее случайность. Не хотелось бы начинать с пенальти в наши ворота.