Миха Мевля: "Надеюсь, не начну как Ломбертс и Маммана"

Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что в дебютном матче за сине-бело-голубых не заработает пенальти в свои ворота. Защитник уверен, что подобная тенденция для игроков обороны петербуржцев является случайным совпадением.
– Русский будете учить? – вопрос Мевле.
– За последний год я уже выучил очень много русских слов и в ближайшее время надеюсь узнать еще больше.
– В "Зените" вас с клубной кухней знакомят Иванович, с которым вы говорите практически на одинаковых языках, или Кришито, с которым можно общаться по-итальянски?
– Я говорю со всеми футболистами. Нечасто попадаешь в такой коллектив, где говорят на очень многих языках, и счастлив, что у меня есть возможность практиковать все языки, которые знаю.
– В "Зените" играл Ломбертс, сейчас – Маммана. Они в первых матчах фолили в штрафной и зарабатывали пенальти. Вы будете осторожнее?
– Надеюсь, я так не начну. У каждого игрока свой стиль и это скорее случайность. Не хотелось бы начинать с пенальти в наши ворота.
Опрос
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-09-08-mikha-mevlya-gotov-k-rabote-i-polon-zhelaniya-trenirovatsya.htm
Vlad_kz
Букмекерам можно начинать ставки принимать на данное событие.
14:21