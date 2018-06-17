Миха Мевля: "Летим на сборы с новым тренером. Эмоции исключительно позитивные"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью официальному сайту клуба отметил, что у него позитивные ожидания от работы с новым главным тренером команды Сергеем Семаком​. Сегодня "Зенит" вылетел в Австрию на первый тренировочный сбор.

– Мой отпуск получился не таким длинным, как у некоторых других ребят, потому что меня вызывали в сборную, – сказал Мевля. – По сути, я был свободен только первые две недели после окончания сезона. Я отправился в Словению вместе с семьей, отдохнул, а потом поехал на сбор с национальной командой. Мы сыграли один матч, и потом я снова воссоединился с семьей, и вместе мы отдыхали в Хорватии. Это неподалеку. Там было хорошо: море, солнце, семья, отдых. И вот я тут!

Мы летим в Австрию, летим с новым тренером, и у меня по этому поводу эмоции исключительно позитивные. Команда немного обновится – кто-то уйдет, кто-то придет, и в целом это отличная возможность для тренера узнать нас всех получше. Будем работать и изо всех сил готовиться к новому сезону.