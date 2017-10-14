Миха Мевля: "Кокорин сейчас лучший российский футболист. Цифры это подтверждают"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" заявил, что нападающий Александр Кокорин действительно лучший российский игрок на данный момент. Также словенец рассказал, как шутит с одноклубниками Артем Дзюба.
– Кокорин действительно лучший российский футболист в настоящий момент?
– Да. Цифры это подтверждают. Он показывает очень высокий уровень игры. Надеюсь, Кокорин продолжит в том же духе.
– Сколько Александр забивает на тренировках?
– Главное, чтобы Саша делал это во время матчей. А мы стараемся для того, чтобы на занятиях ему было сложнее, чем во время официальных встреч.
– Ригони рассказывал, что Дзюба пытается разговаривать с аргентинцами по-испански. С вами по-словенски Артем не говорил?
– Веселый парень, любит пошутить. Дзюба старается произносить что-то на многих языках – получается забавно. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)