Миха Мевля: "Когда тебе звонят из такого клуба, как "Зенит", долго раздумывать не приходится"

Новичок "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что полон желания тренироваться в составе сине-бело-голубых. По словам защитника, ранее выступавшего за "Ростов", переход на новую схему не станет для него проблемой.

– Миха, поделитесь вашими впечатлениями от тренировок в "Зените", от Петербурга и о том, как возник вариант с переездом сюда, – вопрос Мевле.

– Готов к работе и полон желания тренироваться. Несколько дней назад приехал в Петербург, поскольку играл за сборную. Немного устал, но здесь меня встретили отличные партнеры, отличные тренеры, и я готов работать.

– "Ростов" обычно играет с тремя центральными защитниками, здесь – с двумя. Переход на новую схему как-то скажется?

– Не думаю, что это будет проблемой. Я играл в четыре защитника и в сборной, и в предыдущих клубах, поэтому неудобств это не вызовет.

– Удивлены количеством игроков "Ростова", переехавших в Петербург?

– Это нормально, что после такого успешного сезона, когда мы хорошо выступили в чемпионате страны и в Европе, многие игроки "Ростова" перешли в более сильные клубы. Я только рад за них.

– Долго думали о переходе в "Зенит"?

– Когда тебе звонят из такого клуба, как "Зенит", долго раздумывать не приходится. Я был в расположении сборной. Все произошло в последние 2-3 дня трансферного окна. Долго не думая, перешел в этот клуб.