Миха Мевля: "Голы меня не любят"

Защитник "Ростова" Миха Мевля в интервью пресс-службе клуба рассказал, что в свободное время любит играть в теннис. Также словенский футболист признался, что начинал играть в футбол в амплуа полузащитника.
– В детстве тоже были защитником?
– Начинал в полузащите, но потом тренер заметил, что я хорошо читаю игру. Меня передвинули в защиту.
– Почему так редко забиваете голы?
– Потому что они меня не любят (смеется). Очень хочу забивать, но это не моя основная задача.
– Если бы вы были нападающим, то сложно пришлось против защитника Мевли?
– Очень сложно! Точно бы отнял у него мяч.
– Чем занимаетесь в свободное время?
– Провожу время со своей девушкой, семьей. Смотрю сериалы и играю в теннис. Люблю этот вид спорта.
– Кто ваш любимый теннисист?
– Роджер Федерер. Это великий спортсмен.