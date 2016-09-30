Миха Мевля: "Голы меня не любят"

Защитник "Ростова" Миха Мевля в интервью пресс-службе клуба рассказал, что в свободное время любит играть в теннис. Также словенский футболист признался, что начинал играть в футбол в амплуа полузащитника.

– В детстве тоже были защитником?

– Начинал в полузащите, но потом тренер заметил, что я хорошо читаю игру. Меня передвинули в защиту.

– Почему так редко забиваете голы?

– Потому что они меня не любят (смеется). Очень хочу забивать, но это не моя основная задача.

– Если бы вы были нападающим, то сложно пришлось против защитника Мевли?

– Очень сложно! Точно бы отнял у него мяч.

– Чем занимаетесь в свободное время?

– Провожу время со своей девушкой, семьей. Смотрю сериалы и играю в теннис. Люблю этот вид спорта.

– Кто ваш любимый теннисист?

– Роджер Федерер. Это великий спортсмен.