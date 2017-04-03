Миха Мевля: "Для защиты "Ростова" не проблема играть в сегодняшнем сочетании"

Защитник "Ростова" Миха Мевля в перерыве матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что игроки обороны не испытывают проблем в связи с необычным сочетанием. В поединке не принимают участия дисквалифицированный Сесар Навас и травмированный Владимир Гранат.

- Мы знаем друг друга, знаем тактику, для нас не проблема играть в таком сочетании, - сказал Мевля в эфире канала "Наш футбол". - Мы знаем, что у "Краснодара" сильное нападение. Начали, может, не так хорошо, но сейчас уже действуем неплохо и понимаем, что нужно только забить.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"