Миха Мевля: "Бердыев дал российскому футболу очень многое"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью "СЭ" отметил, что не раз видел эмоции наставника "Ростова" Курбана Бердыева. Также футболист не стал отвечать на вопрос, звал ли его специалист в "Рубин".

– Бердыев – лучший российский тренер?

– Смотрите сами: он первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое.

– Бердыев звал вас в "Рубин"?

– Опять же это нужно спрашивать у моего агента.

– Некоторые говорят, что у Бердыева игроки превращаются в роботов. Как ответите?

– Роботы? Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать.

– Бердыев производит впечатление спокойного человека. Вы видели его эмоции?

– Да, и не раз! Он злится, когда его команда проигрывает, и радуется, когда берет три очка. Это нормально для любого тренера. (Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Михи Мевли