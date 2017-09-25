Миха Мевля: "Атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"? Это что-то невероятное"

Защитник "Зенита" Миха Мевля в интервью клубной пресс-службе отметил, что его переход в питерскую команду произошел быстро. Футболист также добавил, что на арене "Санкт-Петербург" потрясающая атмосфера.

– Расскажите, как произошел переход в "Зенит"?

– Все произошло очень быстро. Я был в сборной, но ничего не знал об интересе "Зенита", а буквально за несколько дней до этого играл в Петербурге в составе "Ростова"!



– Зенитовцы еще не шутили, что на стадионе "Санкт-Петербург" вы отобрали очки у будущей команды?

– Нет, ничего такого не было. Но если бы я даже знал, что могу перейти в "Зенит", все равно показывал бы максимум своих возможностей.



– Как вам атмосфера на зенитовской арене?

– Это что-то невероятное! 50 тысяч болельщиков на трибунах! В такой атмосфере всегда приятно играть, даже если болельщики не на твоей стороне. Теперь я смогу испытать их поддержку на себе.