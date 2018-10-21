Мигел Кардозу: "У "Зенита" на одного игрока меньше, но мы не строим иллюзий"

Полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу после первого тайма матча 11-го тура РПЛ против "Зенита" отметил, что игрокам московского клуба не нужно расслабляться из-за удаления в составе соперника. Напомним, что за две желтые карточки был удален с поля Себастьян Дриусси.

– Мы представляли, что будет тяжелая игра, "Зенит хорошая команда", – сказал Кардозу в эфире "Матч Премьер". – У них на одного игрока меньше, но мы не строим никаких иллюзий. Мы должны беспокоиться о себе и победить.

"Динамо" – "Зенит": трансляция

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