Мигел Кардозу: "Поздравили Грулева в раздевалке. Это большое событие"

Португальский полузащитник "Динамо" Мигел Кардозу после ничьей в Казани с "Рубином" (1:1) поделился эмоциями от игры 16-го тура чемпионата России.

– Когда играешь в такой холод, то все воспринимается немного иначе – движения, отскок мяча, пасы, удары. Тем более на плохом поле мяч постоянно был в воздухе, была постоянная борьба. Мы довольны, что сумели завоевать одно очко. Этот тур мы можем занести в актив.

– Вы поздравили Вячеслава Грулева в раздевалке с первым голом?

– Да. Для молодых игроков это очень большое событие. Первый гол в Премьер-лиге, тем более в тот момент, когда мы очень в нем нуждались. У нас осталась одна игра, которую надо выиграть. Мы на одиннадцатом месте, но хотим и должны быть выше. Последние результаты у нас не очень хороши. Нам не хватает удачи. (Артур Еникеев).