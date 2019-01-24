МФСО "Спартак" отсудило спартаковский ромб у созданной в 2016 году компании

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску международного физкультурно-спортивного общества "Спартак", председателем которого является бывший футболист Евгений Ловчев, признал незаконной передачу серии брендов "Спартак", включая эмблему в виде ромба с буквой "С", компании "Спортивный клуб "Спартак", сообщает "РИА Новости".

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части постановления суда, апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу МФСО "Спартак", отменила принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. Апелляционный суд применил последствия недействительности сделки, вернув права на бренды прежнему правообладателю.

МФСО "Спартак" в своем иске потребовало признать незаконным договор от 30 июня 2016 года об отчуждении исключительных прав на девять товарных знаков в пользу ООО "Спортивный клуб "Спартак", созданного в апреле 2016 года. Товарные знаки представляют собой наименование "Спартак", эмблему общества "Спартак", а также разновидности и модификации этих двух базовых брендов. Первые товарные знаки из этой серии были зарегистрированы на имя предшественников истца еще в 1987 году.

Истец заявил в суде, что спорный договор был заключен бывшим председателем МФСО Анной Алешиной с компанией, учрежденной ее сыном Алексеем Алешиным. Решением съезда МФСО от 2 декабря 2017 года был установлен факт прекращения 20 октября 2016 года полномочий Алешиной в связи с истечением предусмотренного уставом пятилетнего срока, этим же решением председателем был избран Ловчев.

Требуя отменить договор о передаче прав на товарные знаки, истец заявил, что коммерческая компания Алешина "не имеет никакого отношения к обществу "Спартак", его великим традициям и достижениям". Передача брендов, по мнению истца, вводит в заблуждение граждан, которые всегда ассоциировали наименование "Спартак" и эмблему в виде ромба с обществом "Спартак". Как считает истец, у Алешиной имелась заинтересованность в заключении спорного договора с фирмой, учрежденной ее сыном, сделка нанесла истцу в том числе и имущественный ущерб, поскольку общество лишилось возможности заключать на возмездной основе договоры по передаче неисключительных прав на принадлежавшие ему товарные знаки.

Представитель ООО "Спортивный клуб "Спартак" заявил о пропуске истцом срока исковой давности, который для оспаривания договоров составляет один год. Суд первой инстанции согласился с данным доводом. Кроме того, суд отметил, что на момент заключения оспариваемой сделки "учредителем, единственным участником и единоличным исполнительным органом ответчика… являлся Сидорченко С. Н.", а не Алешин. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности ООО "Спортивный клуб "Спартак" является "торговля оптовая спортивными товарами, включая велосипеды".