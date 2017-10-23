13:05 | Футбол — РФПЛ

Мевля описал Санкт-Петербург в трех словах

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Защитник "Зенита" Миха Мевля, ранее выступавший в составе "Ростова", подчеркнул, что недолго раздумывал над переходом в клуб из Санкт-Петербурга. 27-летний словенец находился в расположении сборной, когда получил предложение от сине-бело-голубых.

– Я трудолюбивый футболист, у меня большие амбиции, – приводит пресс-служба сине-бело-гоулыбх слова Мевли. – Без них нельзя перейти более сильную команду как "Зенит".

Первая мысль после предложения из России? Слышал о предложении "Ростова" за шесть месяцев до перехода. Они сделали его во время летнего трансферного окна, когда я был в расположении сборной.

Что я делал, когда получил предложение от "Зенита"? Это было быстро. Я снова был в сборной и через день нам нужно было ехать на матч со Словакией. Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился.

Санкт-Петербург в трех словах? Удивительный, большой, дождливый.

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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/video/43868/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shur

kvadrocopter Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.____________________ Мевля на лавке не сидит.

13:22

kvadrocopter

Мне позвонил агент и о том, не хочу ли я перейти в "Зенит". Я даже не стал раздумывать и сразу согласился. ---------------------------------------------------- Бухаров не думал, Рязанцев не думал, Новосельцев не думал и так до бесконечности желающих отдыхать на питерской лавки и следить за своевременными перечислениями по контрактным обязательствам.

13:17