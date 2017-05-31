Метшин покинул пост президента "Рубина"

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подтвердил, что Ильсур Метшин покинул пост президента клуба. Минниханов отметил, что руководство и финансирование клуба должно находится в одних руках. Отмечается, что попечительский совет утвердил решение о финансировании и управлении футбольного клуба в полном объеме группой компаний "ТАИФ". Напомним, что по итогам сезона клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

– Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы, – цитирует официальный сайт "Рубина" Минниханов. – Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье. Мы все помним, какой трудный путь команда прошла перед победами в чемпионатах 2008 и 2009 годов, ведь всего за год до своего первого золота "Рубин" был на 10-м месте по итогам сезона. Это говорит о том, что нам всем нужно верить и болеть за свою команду, а не только ругать и критиковать ее.

Сегодня у "Рубина" есть все, чтобы вернуться к своей лучшей форме: прекрасный стадион, база, отличные футболисты, преданные болельщики, а теперь еще и основательная поддержка "ТАИФа". Мне жаль отпускать Ильсура Раисовича с поста президента клуба, но я согласен с тем, что пришло время, когда управление и финансирование "Рубина" должно находиться в одних руках.