Место, где нужно быть. Головин на фоне живописного пейзажа Монако. Фото

Хавбек Александр Головин сфотографировался на фоне пейзажа Монако. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Место, где нужно быть, - так подписана фотография в официальном Твиттере "Монако".

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь