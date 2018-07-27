16:59 | Футбол — РПЛ

Место, где нужно быть. Головин на фоне живописного пейзажа Монако. Фото


Хавбек Александр Головин сфотографировался на фоне пейзажа Монако. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.

- Место, где нужно быть, - так подписана фотография в официальном Твиттере "Монако".

Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.

Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
Все о чемпионате России по футболу – здесь

Опрос

Чего добьется Головин в "Монако"?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: Головин: из ЦСКА - в "Монако"
Материалы других СМИ