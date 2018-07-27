Место, где нужно быть. Головин на фоне живописного пейзажа Монако. Фото

Хавбек Александр Головин сфотографировался на фоне пейзажа Монако. 22-летний россиянин сегодня подписал с монегасками 5-летний контракт.
- Место, где нужно быть, - так подписана фотография в официальном Твиттере "Монако".
📍🇲🇨– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 27 июля 2018 г.
The place to be 🤳#WelcomeToMonaco pic.twitter.com/jqShws3E6S
Головин выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год. В составе армейцев он становился чемпионом России.
Головин создан для "Монако" и его тренера //
Таблица переходов РФПЛ //
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