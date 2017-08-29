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17:50 | Футбол — РФПЛ

Мешков сдал нормативы и может судить матчи премьер-лиги

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Арбитр Виталий Мешков сдал нормативы по физподготовке и будет допущен к судейству матчей премьер-лиги. Об этом "СЭ" рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

– Мешков после травмы сдал нормативы и допущен к практическому судейству, – сказал Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что в июле рефери не сдал один из тестов, в результате чего ему было запрещено судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если бы ситуация не изменилась, то подмосковный судья мог быть исключен из числа арбитров ФИФА.

Мешков не сдал тест по физподготовке

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Островзаячий

Гаттузо Крут!!!!!!#! Жирует мешок на пухлые конверты от заказчиков. Ну ничего, как жиробас николашка в прошлом сезоне сдаст в закрытом режиме непосредственно начальнику своему- Будке. Факт. Интересно сколько стоит такая пересдача? 18:00 6 ИЮЛЯ______Нет слов.

17:58

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А сколько это стоило? Может и я смогу сдать.

17:56