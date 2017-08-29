Мешков сдал нормативы и может судить матчи премьер-лиги

Арбитр Виталий Мешков сдал нормативы по физподготовке и будет допущен к судейству матчей премьер-лиги. Об этом "СЭ" рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

– Мешков после травмы сдал нормативы и допущен к практическому судейству, – сказал Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что в июле рефери не сдал один из тестов, в результате чего ему было запрещено судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если бы ситуация не изменилась, то подмосковный судья мог быть исключен из числа арбитров ФИФА.

Мешков не сдал тест по физподготовке