Мешков сдал нормативы и может судить матчи премьер-лиги

Арбитр Виталий Мешков сдал нормативы по физподготовке и будет допущен к судейству матчей премьер-лиги. Об этом "СЭ" рассказал глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.
– Мешков после травмы сдал нормативы и допущен к практическому судейству, – сказал Будогосский. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что в июле рефери не сдал один из тестов, в результате чего ему было запрещено судить международные игры сборных и клубов в турнирах ФИФА и УЕФА. Если бы ситуация не изменилась, то подмосковный судья мог быть исключен из числа арбитров ФИФА.
Островзаячий
Гаттузо Крут!!!!!!#! Жирует мешок на пухлые конверты от заказчиков. Ну ничего, как жиробас николашка в прошлом сезоне сдаст в закрытом режиме непосредственно начальнику своему- Будке. Факт. Интересно сколько стоит такая пересдача? 18:00 6 ИЮЛЯ______Нет слов.
17:58
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А сколько это стоило? Может и я смогу сдать.
17:56