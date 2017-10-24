Мешков рассудит "Зенит" и "Локомотив", Галимов - "Ростов" и "Спартак"

Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России.

Центральную встречу первого круга между "Зенитом" и "Локомотивом", которая состоится в воскресенье, 29 октября, в Санкт-Петербурге, рассудит Виталий Мешков.

Напомним, после победы в матче 14-го тура над "Краснодаром" (2:0) "Локомотив" вышел на первое место, опередив "Зенит" по числу побед (9 против 8 в турнире) при равенстве очков (29).

В субботу, 28 октября, игру "Ростов" - "Спартак" судит Роман Галимов из Улан-Удэ.

27 октября (пятница)

"Арсенал" – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

28 октября (суббота)

"Ростов" – "Спартак": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

29 октября (воскресенье)

"Амкар" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Динамо" – "Тосно": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

"Зенит" – "Локомотив": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

30 октября (понедельник)

"Уфа" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Ахмат" – "Анжи": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).