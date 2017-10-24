Мешков рассудит "Зенит" и "Локомотив", Галимов - "Ростов" и "Спартак"

Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России.
Центральную встречу первого круга между "Зенитом" и "Локомотивом", которая состоится в воскресенье, 29 октября, в Санкт-Петербурге, рассудит Виталий Мешков.
Напомним, после победы в матче 14-го тура над "Краснодаром" (2:0) "Локомотив" вышел на первое место, опередив "Зенит" по числу побед (9 против 8 в турнире) при равенстве очков (29).
В субботу, 28 октября, игру "Ростов" - "Спартак" судит Роман Галимов из Улан-Удэ.
27 октября (пятница)
"Арсенал" – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).
28 октября (суббота)
"Ростов" – "Спартак": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Воронцов (Ярославль); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
29 октября (воскресенье)
"Амкар" – "Урал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
"Динамо" – "Тосно": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Игорь Демешко (Химки); резервный судья – Алексей Николаев (Москва); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
"Зенит" – "Локомотив": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Синер (Омск).
"Краснодар" – "СКА-Хабаровск": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
30 октября (понедельник)
"Уфа" – "Рубин": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Алексей Борисов (Самара); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Ахмат" – "Анжи": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
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Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Сергей Карасев (судья)
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Арсенал Тула
- Уфа
- Сергей Лапочкин-мл. (судья)
- Игорь Федотов
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Роман Галимов (судья)
- Алексей Сухой (судья)
Жорик Вартанов
с какого перепуга Мешков, житель московской области должен судить Локо - Зенит?? опять Зенит сливать будете?
16:16
Tribunal Z
Будогосский, приглашай ка из-за рубежа арбитров. Боюсь Локомотив снова в волейбол с Зенитом в штрафной будет играть и снова судья будет глаза закрывать на это
16:03
Serenky25
В матче Ростов-Спартак надо дать второй шанс Кукуяну!
16:00
Алексей73
че та я не припомню чтоб один мешок два раза бомжи таскали. или сериал как сделать зенит чемпом
15:58
Millwall82
Я не понимаю почему в ЧР не судят иностранные судьи. Скажем спасибо Гинеру за это(((( Давно уже понятно что отечественные судьи слабее даже отечественных футболистов. Ну ну Вилку хотя бы гляньте, бегает пельмень за 100 кг, ни за чем не успевает. Как он тесты физические сдавал?
15:58
howard
Кстати Федотов в Хабаравске "Ростов" отсудил прекрасно. Зауважал.
15:57
howard
Ну почему "Ростову" всякие "загадочные и необъяснимые" попадаются?
15:55