Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России. Встречу между "Спартаком" и "Зенитом", которая пройдет 27 ноября в Москве, рассудит Виталий Мешков.
24 ноября (пятница)
"Амкар" – "Динамо": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
25 ноября (суббота)
"Тосно" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Ахмат" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
26 ноября (воскресенье)
"Урал" – "Краснодар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Рубин" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Ростов" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
27 ноября (понедельник)
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
Дополнительная информация
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Ростов
- Анжи
- Амкар
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Еськов (судья)
- Спартак (футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Урал Ек
- СКА-Хабаровск
- Краснодар
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Алексей Николаев (судья)
- Арсенал Тула
- Уфа
- Тосно
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Владимир Москалев
- Роман Галимов (судья)
- Артем Чистяков
ну я
Millwall82 ну я, и что? нужно было что бы кони переломали всех игроков Зенита??? такая логика? ЦСКА играл подчеркнуто грубо и по хорошему Вилка должен был кого-то удалить. 19:02 Да вам по хорошему желательно играть начинать против 9 соперников, тогда самый то. На досуге посмотри за что давались карточки и за что штрафные в пользу Зенита. Очень показательный момент, когда у штрафной Зенита армеец получает локтем в голову, а вилок свистит нарушение армейцу...
19:09
Tribunal Z
Tribunal Z_________Да ясен пень, все что Зеня потерял в этом году - все из-за судейства! Команда феерит аж искры сыплются, и только судьи настолько прибивают команду, что она не может забить Арсеналу, Рубину и иже с ними... Однозначно заговор!======НУ НЕ ТАКОЙ ЗАГОВОР как в прошлом Спартаку казался, аж повизгивали тогда все, от игроков до журналистов и чиновников с красно белой мантией. НО МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО ОЧКОВ 5 ОН НЕ ДОСЧИТАЛСЯ ОДНОЗНАЧНО И ПЯТОК ПЕНАЛЬТИ ТОЖЕ, НАРУШЕНИЯ БЫЛИ ЯВНЫМИ, СУДЬИ ПРОМОРГАЛИ, ВИДАТЬ ВЕЧЕРНЯЯ РАССЛАБУХА НАКАНУНЕ МАТЧА НЕ ПОЗВОЛИЛА СУДЬЯМ УВИДЕТЬ ИСТИННУЮ КАРТИНУ ДЕЛ, ну или не захотели увидеть, Виков ведь не захотел волейболистов увидеть и Мешков тоже не захотел пенальти видеть и то что Ивановича у штрафной сбили и потом Ерохина, и были забиты голы Локомотивом. В Бессрочный отпуск их надо, а не судить их снова назначать!
19:06
Millwall82
ну я, и что? нужно было что бы кони переломали всех игроков Зенита??? такая логика? ЦСКА играл подчеркнуто грубо и по хорошему Вилка должен был кого-то удалить.
19:02
Tribunal Z
merniloskut Tribunal Z - - - а зачем солому под Вилкова стелили?===____====== НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛ, ВИЛКОВ ТОЖЕ ХОРОШ ГУСЬ, В ВОЛЕЙБОЛ РАЗРЕШИЛ ЦСКА В ШТРАФНОЙ ИГРАТЬ, ДАЖЕ ДЕТИ СМЕЯЛИСЬ, ТАК ДЕЛО НЕ ПОЙДЁТ
19:00
ну я
Millwall82 merniloskut, по вине вилки Зенит в этом сезоне потерял 2 очка в матче с конями. Да-да волейбол конский в своей штрафной. 18:34 Да в конец офигел!!! Он армейцам в первом тайме столько карточек раздал, что на 4 игры вперед хватит...
18:58
Ю.Ю.
Почему не Лапочкин? У него потрясающая стата в матчах КБ.
18:50
merniloskut
Millwall82 - по вине вилки Зенит в этом сезоне потерял 2 очка в матче с конями.(с) - - - Зато Вилков принёс клашарам столько, сколько не приносил остальным вместе взятым!
18:48
merniloskut
Tribunal Z - - - а зачем солому под Вилкова стелили?
18:44
Объектив
Tribunal Z_________Да ясен пень, все что Зеня потерял в этом году - все из-за судейства! Команда феерит аж искры сыплются, и только судьи настолько прибивают команду, что она не может забить Арсеналу, Рубину и иже с ними... Однозначно заговор!
18:43
pahom-17
ага...бакланы клювами защелкали...да не бойтесь больно не проиграете..чик - и вы в гутызе...
18:42
Tribunal Z
Это трындец, я видеопособие сниму по этому матчу как нельзя судить и назначать почти Московских судей на принципиальный матч. А если Мешок не отсудит нормально, снова будет подсвистывать в пользу Спартака и закрывать глаза на нарушения как он раньше делал, то даже страшно подумать к чему это может привести в судейском корпусе, сами себе яму короче выроют и крест на карьере поставят
18:40
Tribunal Z
Это чего издевательство над Питером?
18:36
Tribunal Z
Уха ха ха ха))) Вот они крысы и вылезают в ответственный момент, назначить Мешкова на самый важный и принципиальный матч Зенита))) Ой, умора и не говорите что чемпионат у нас честный и неподкупный))))Похоже что Спартаку тоже как и Локомотиву нужны слепые глаза и проглоченный свисток в нужных моментах и местах. Ну куда руководство Зенита смотрит на этот Московский шабаш?
18:35
Millwall82
merniloskut, по вине вилки Зенит в этом сезоне потерял 2 очка в матче с конями. Да-да волейбол конский в своей штрафной.
18:34
merniloskut
Millwall82 - - - плакаешь что не Вилков?
18:31
баламошка
Мешки уже судьям начали в честь себя фамилии раздавать! Беспредел!!
18:31
Millwall82
Criogenic, примеры ошибок судьи мешкова в пользу Зенита или ты звездобол?
18:27
Criogenic
Ппц, Мешок - газовый судейка... столько раз "ошибался" в пользу За уши просто тянут "национальное достояние", сразу +1 игрок заранее перед жизненно важным матчем
18:24
Mr.Trololo
Ну не Вилкова же ставить, миллеровского прикормыша
18:23
Millwall82
Опять московские судьи на матчах Зенита.
18:18