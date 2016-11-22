Мешков рассудит матч "Терек" - "Спартак", Егоров - ЦСКА - "Рубин"

Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 15-го тура чемпионата России. На игру ЦСКА - "Рубин" назначена бригада арбитров во главе с Александром Егоровым.

25 ноября (пятница)

"Уфа" - "Оренбург": судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Игорь Синер (Омск).

26 ноября (суббота)

"Амкар" - "Арсенал": судья - Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

ЦСКА - "Рубин": судья - Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи - Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

"Локомотив" - "Урал": судья - Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Терек" - "Спартак": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Николай Богач (Люберцы), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).

27 ноября (воскресенье)

"Крылья Советов" - "Томь": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

"Ростов" - "Анжи": судья - Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Краснодар" - "Зенит": судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).