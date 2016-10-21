Мешков проводит сотый матч в премьер-лиге

Игра 11-тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Арсенал" стала сотой для арбитра Виталия Мешкова в премьер-лиге. Дебютировал он 29 августа 2010 года, обслужив матч ЦСКА – "Алания".

Из действующих судей свыше 100 встреч провели Владислав Безбородов, Сергей Карасев, Михаил Вилков и Алексей Еськов. У Алексея Николаева, временно исполняющего обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС и продолжающего карьеру арбитра, свыше 200 матчей. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Арсенал"