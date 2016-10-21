18:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мешков проводит сотый матч в премьер-лиге

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Игра 11-тура чемпионата России "Крылья Советов""Арсенал" стала сотой для арбитра Виталия Мешкова в премьер-лиге. Дебютировал он 29 августа 2010 года, обслужив матч ЦСКА – "Алания".

Из действующих судей свыше 100 встреч провели Владислав Безбородов, Сергей Карасев, Михаил Вилков и Алексей Еськов. У Алексея Николаева, временно исполняющего обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС и продолжающего карьеру арбитра, свыше 200 матчей. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья Советов" – "Арсенал"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

Мешков уже с утра отметил - два пенальти и удаление.

19:13

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