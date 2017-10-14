Мешков правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 76-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

Судя по всему, краснодарцы требовали пенальти, утверждая, что Сергей Игнашевич нарушил правила. Но рефери правильно определил, что никакого фола со стороны защитника красно-синих не было. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место