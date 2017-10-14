20:55 | Футбол — РФПЛ

Мешков правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

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На 76-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар"ЦСКА арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.

Судя по всему, краснодарцы требовали пенальти, утверждая, что Сергей Игнашевич нарушил правила. Но рефери правильно определил, что никакого фола со стороны защитника красно-синих не было. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место 

Краснодар - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Генри Морган

Тут на соседней ветке написали, что сегодня сразу две руки было у "ЦСКА". И ни по одному эпизоду пенальти не назначались. Если это так, так чего мы удивляемся пенальти в ворота наших клубов и в ворота сборной в международных матчах? Игроки привыкли играть в штрафной площади, как заблагорассудится. А журналисты потом пишут: "почему судья правильно не назначил пенальти".

21:16

MaMoHTuK

КолобокКолобков - сам ты купленный

21:10

КолобокКолобков

При чём тут Игнашевич, когда Натхо сыграл рукой ? Очередные купленные 3 очка в рфпл...

21:09

Особое мнение ^^^

Но что скажут глоры? :))

21:02