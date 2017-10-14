Мешков правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА

На 76-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА арбитр Виталий Мешков принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей.
Судя по всему, краснодарцы требовали пенальти, утверждая, что Сергей Игнашевич нарушил правила. Но рефери правильно определил, что никакого фола со стороны защитника красно-синих не было. (Александр БОБРОВ)
ЦСКА обыграл "Краснодар" и поднялся на третье место
Генри Морган
Тут на соседней ветке написали, что сегодня сразу две руки было у "ЦСКА". И ни по одному эпизоду пенальти не назначались. Если это так, так чего мы удивляемся пенальти в ворота наших клубов и в ворота сборной в международных матчах? Игроки привыкли играть в штрафной площади, как заблагорассудится. А журналисты потом пишут: "почему судья правильно не назначил пенальти".
21:16
MaMoHTuK
КолобокКолобков - сам ты купленный
21:10
КолобокКолобков
При чём тут Игнашевич, когда Натхо сыграл рукой ? Очередные купленные 3 очка в рфпл...
21:09
Особое мнение ^^^
Но что скажут глоры? :))
21:02