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Мешков отказался комментировать свои действия в матче "Ростов" - "Зенит"

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Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Ростов""Зенит" Виталий Мешков отказался комментировать свои решения в этой встрече. Об этом в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" сообщил ведущий программы Владислав Батурин. При этом, по словам Батурина, Мешков сослался на сильную усталость.

 
Сегодня. Ростов-на-Дону. "Ростов" - "Зенит" - 0:0. В атаке Александр КОКОРИН."Зенит" - без пенальти. "У "Спартака" и ЦСКА такого нет"

Напомним, после встречи главный тренер "Зенита" Мирча Луческу был недоволен работой арбитра, который, в частности, не назначил пенальти в ворота хозяев в середине второго тайма после столкновения Сесара Наваса и Александра Кокорина.

 

 

 

 

 

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