Мешков отказался комментировать свои действия в матче "Ростов" - "Зенит"

Главный арбитр матча 17-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" Виталий Мешков отказался комментировать свои решения в этой встрече. Об этом в эфире передачи "Свисток" на телеканале "Наш футбол" сообщил ведущий программы Владислав Батурин. При этом, по словам Батурина, Мешков сослался на сильную усталость.

Напомним, после встречи главный тренер "Зенита" Мирча Луческу был недоволен работой арбитра, который, в частности, не назначил пенальти в ворота хозяев в середине второго тайма после столкновения Сесара Наваса и Александра Кокорина.

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