Мешков обслужит матч "Локомотив" – "Краснодар"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. "Локомотив" и "Краснодар" рассудит Виталий Мешков.

10 марта, пятница

"Арсенал" – "Урал": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

11 марта, суббота

"Рубин" – "Оренбург": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

ЦСКА – "Томь": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

"Уфа" – "Крылья Советов": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

12 марта, воскресенье

"Спартак" – "Анжи": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Амкар" – "Зенит": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Ринат Деушев (Москва); резервный судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Ростов" – "Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

13 марта, понедельник

"Локомотив" – "Краснодар": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).