Мешков не назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 90+1-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Динамо" – "Рубин" ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде защитник казанской команды Владимир Гранат в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. (Александр БОБРОВ)

"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью

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