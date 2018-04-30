16:12 | Футбол — РФПЛ

Мешков не назначил пенальти в ворота "Рубина"

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На 90+1-й минуте матча 28-го тура чемпионата России "Динамо""Рубин" ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота гостей. В том эпизоде защитник казанской команды Владимир Гранат в своей штрафной площади сыграл в мяч левой рукой. (Александр БОБРОВ)

"Динамо" и "Рубин" сыграли вничью
Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Динамо М - Рубин

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Димано

Чистый пеналь Даже вы об этом написали

17:17

Gizza196

Слова есть, а где доказательства? Фото или видео, например.

17:11

Подковоголовый баклан

Правильно,что не назначил. Иначе какой-то Хохлов обошел бы Величайшего Тренера всех времён и народов,"который регулярно обыгрывал Анчелотти и громил Барсу с Баварией"(цитата марка де фоссена). Где адепты Секты Святого Туркмена Mark de fossen,Cheremis57,terebunька? Хоть потрендень с нами за величие Бердын Курбанова.

16:22

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