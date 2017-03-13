Мешков не наказал "Локомотив" 11-метровым

На 15-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Вандерсон сыграл в мяч в штрафной площади железнодорожников, а затем получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. У судьи были основания наказать игрока "Локомотива" 11-метровым, однако вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Кому сейчас это интересно! Краснодар все равно победил и абсолютно по делу.
21:26
konoval
В ворота Спартака за такое поставили. Кто тут еще хочет высказаться насчет "тянут Спартак"?
20:46
Baldossarini
Полная аналогия со спартаком, один в один
20:30
Denissimo
Скоро в штрафной и пёрнуть нельзя будет...сдует полкоманды соперников-одуванчиков....честно говоря обрыдли эти разговоры про судей-пенальти, всё свое неумение играть на это готовы списать, тьфу
20:26
Бульбазавр
Эпизод как со спартаком, только в прошлый раз,автор немного другое писал!
20:13