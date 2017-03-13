Мешков не наказал "Локомотив" 11-метровым

На 15-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Краснодар" ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Вандерсон сыграл в мяч в штрафной площади железнодорожников, а затем получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. У судьи были основания наказать игрока "Локомотива" 11-метровым, однако вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)