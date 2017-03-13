19:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мешков не наказал "Локомотив" 11-метровым

Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ" Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ" Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ" Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ" Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ" Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ"
Вандерсон получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. Фото "СЭ"
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На 15-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Локомотив""Краснодар" ошибся арбитр Виталий Мешков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде Вандерсон сыграл в мяч в штрафной площади железнодорожников, а затем получил удар снизу по ноге от Пейчиновича. У судьи были основания наказать игрока "Локомотива" 11-метровым, однако вместо этого он продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Кому сейчас это интересно! Краснодар все равно победил и абсолютно по делу.

21:26

konoval

В ворота Спартака за такое поставили. Кто тут еще хочет высказаться насчет "тянут Спартак"?

20:46

Baldossarini

Полная аналогия со спартаком, один в один

20:30

Denissimo

Скоро в штрафной и пёрнуть нельзя будет...сдует полкоманды соперников-одуванчиков....честно говоря обрыдли эти разговоры про судей-пенальти, всё свое неумение играть на это готовы списать, тьфу

20:26

Бульбазавр

Эпизод как со спартаком, только в прошлый раз,автор немного другое писал!

20:13

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