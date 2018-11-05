Мешков или Москалев. Кому из арбитров доверят матч ЦСКА – "Зенит"?

В последние годы очень остро стоит проблема выбора арбитров на игры "Зенита" с московскими командами. Как известно, на них не назначают судей из Москвы и Санкт-Петербурга, даже если они – рефери ФИФА.

В итоге список оставшихся зачастую сужается до трех, двух, а иногда даже одного арбитра.

Кому доверят матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит", запланированный на 11 ноября? Теоретически на него можно было назначить Станислава Васильева (Ижевск), Николая Волошина (Смоленск), Алексея Сухого (Люберцы), Романа Галимова (Улан-Удэ), Михаила Вилкова (Нижний Новгород), Сергея Иванова (Ростов-на-Дону), Виталия Мешкова, Евгения Турбина (оба – Дмитров), Владимира Москалева (Воронеж).

Вряд ли глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рискнет дать эту игру Васильеву, Волошину, Сухому или Турбину. Вилков ошибся во встрече 13-го тура "Краснодар" – "Ростов" (2:2), не назначив пенальти в ворота гостей. К Иванову есть замечания по матчу "Локомотив" – "Арсенал" (3:1). Есть претензии к Галимову – по тому, как он работает в этом сезоне.

Остаются Мешков и Москалев. Видимо, кто-то из них и получит центральный матч тура. (Александр Бобров)​

ЦСКА – "Зенит": чемпионат России по футболу, 14-й тур, 11 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 19.00 (мск) //

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