19:07 | Футбол — РПЛ

Мещеряков - о Семине: "У "Локомотива" есть задача на сезон. Потом будем смотреть"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после поражения от "Зенита" (3:5) в 8-м туре чемпионата России прокомментировал будущее Юрия Семина на посту главного тренера железнодорожников. 

- Каков кредит доверия к Семину? Некоторые специалисты уже призывает к оргвыводам.

- Тот, кто призывает к оргвыводам по Семину, пусть сделает эти оргвыводы у себя внутри.

- То есть, кредит доверия к Семину по-прежнему есть?

- Да. Конечно. Зачем каждый раз что-то менять? У нас есть задача на сезон. Потом будем смотреть.

Полная версия интервью Анатолия Мещерякова - здесь

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