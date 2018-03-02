Мещеряков - о переносе матчей из-за погоды: "В регламенте все должно быть прописано. Даже какой термометр и на какой угол поля ставить"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что руководство Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) должно принять четкий регламент в отношении переноса матчей в зависимости от климатических условий. Также он отметил, что отсутствие четких формулировок позволяет действовать в своих интересах.

В среду должен был состоятся матч 1/4 финала Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком", однако из-за сильных морозов по инициативе красно-белых встреча была отменена.

- Семин после переноса кубкового матча между “Спартаком” и “Крыльями Советов” написал в соцсети, что такие избирательные решения не украшают чемпионат. Согласны с ним?

- Не собираюсь комментировать слова Семина. Но при этом я считаю, что руководство РФПЛ должно принять четкие регламенты, кто что и как должен делать в такой ситуации. Все должно быть прописано, включая то, какой термометр и на какой угол поля ставится.

- Сейчас РФС создал рабочую группу во главе врачом сборной Безугловым, которая будет заниматься вопросом переносов матчей по погодным условиям.

- Честно, не слышал об этом. Но здесь просто прописываются обыкновенные правила, и комиссия никакая не нужна. Когда нет четких и прозрачных формулировок, это дает возможность в различных ситуациях действовать по-разному, что некорректно.

- Но все же понимаете решение "Спартака", который не стал играть при минус 15?

- Не хочу комментировать действия других.



- Поле на стадионе "Локомотива" успело восстановиться к "Спартаку" после матча Лиги Европы с "Ниццей"?

- Оно в хорошем состоянии. (Павел ГУРЕВИЧ)

Встреча 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак" состоится 4 марта на стадионе в Черкизово, начало матча в 16:30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" - "СПАРТАК": КАК МОРОЗ МАТЧ ОТМЕНИЛ

Матч "Крылья Советов" - "Спартак" точно состоится в Самаре