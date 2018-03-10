Мещеряков - о переносе матча с "Уралом": "РФПЛ нужно решать сегодня, крайний срок - завтра"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал "СЭ" возможность переноса ближайшего матча 22-го тура чемпионата России против "Урала". Причина - неудовлетворительное качество газона на стадионе в Екатеринбурге.

- Не знаю, что там решает РФПЛ, но мне кажется, что должен быть единый подход ко всему, - начал Мещеряков. - Есть правила, где написано, что матч должен проходить при плотности травяного покрова 75-80 процентов. Несколько дней назад на стадионе была комиссия. Насколько мне известно, плотность травяного покрытия составляла 15-20 процентов. Конечно, если по мановению волшебной палочки за несколько дней трава вырастет, а поле будет соответствовать кондициям, необходимым для проведения игры, у меня не будет вопросов. Но большие сомнения, что у кого-то есть такая палочка. РФПЛ должна досрочно принимать решение о том, где будет проходить матч. Это не вопрос неуважения к болельщикам "Урала. Это вопрос следования правилам. На мой взгляд, неуважение проявляют как раз те люди, которые готовят поле к матчу. В моем понимании эти ответственные лица должны помахать всем ручкой и сказать, что не могут выполнять свои обязанности. И может, на их место придут другие люди, которые с этими обязанностями справятся.

- Как "Локомотив" будет действовать? Будете составлять обращение в лигу?

- Нет. Есть правила, по которым допускаются поля к играм. Есть требования, среди которых - плотность травяного покрова. Если мы соглашаемся играть в этих условиях (поле в Екатеринбурге. - прим. "СЭ"), то это будет другая игра, а не футбол. Может быть, песчаный футбол. Это не вопрос клуба, это вопрос следования РФПЛ правилам. Либо у нас футбол - бизнес, где мы следуем правилам, либо это непонятная субстанция, когда мы закрываем глаза на любые нормы, которые мы принимаем.

- До матча осталось меньше двух дней. Игра запланирована на понедельник, 12 марта...

- Поэтому РФПЛ и нужно принимать решение сегодня, крайний срок - завтра.

- Обращаться в лигу "Локо" не будет?

- А какое обращение? Существует правило, закон - кто должен обращаться, чтобы он исполнялся? Для меня это странная история.

- Матч могут перенести на резервное поле "Урала" в Тюмень, но там очень холодно.

- Почему обязательно Тюмень? Есть люди, которые занимают посты и должны принимать решения, а не прятать голову в песок, как страус. (Игорь НОВИКОВ)